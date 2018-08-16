«Яндекс» ищет продавцов своего смартфона — СМИ
«Яндекс» обсуждает с розничными сетями МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и группой «М.видео-Эльдорадо» продажи своего нового смартфона. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
По данным издания, первая партия будет состоять из 20 тыс. устройств. Пока «Яндексу» не удалось договориться о продажах, так как ретейлеров не устраивает просьба компании о минимальных наценках.
Характеристики смартфона пока не раскрываются. Источники «Ведомомстей» рассказывают, что параметры гаджета «Яндекса» будут похожи на характеристики китайских телефонов в ценовой категории 10−20 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что «Яндекс» получил разрешение на выпуск смартфона «Яндекс.Телефон» «торговой марки «Яндекс», модель YNDX-000SB».ТехнологииIT
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