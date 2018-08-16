Сотрудники российского Forbes начали получать зарплату после жалобы в прокуратуру

Сотрудникам российского Forbes начали переводить зарплату за прошлый месяц. Об этом сообщил шеф-редактор российского Forbes Николай Мазурин.

«Я зарплату за июль получил, но знаю, что еще несколько ключевых сотрудников пока не получили», — цитирует Мазурина «Интерфакс».



Он также добавил, что сегодня сентябрьский номер журнала был им как шеф-редактором подписан и сдан.

Источники агентства утверждают, что из примерно 35 пишущих журналистов, на работу не вышли около 20 человек. В минувшую пятницу большая часть корреспондентов написала уведомление, в котором указала, что в соответствии с Трудовым кодексом в случае задержки зарплаты в течение 15 дней на 16-й день, выпавший на среду, они могут не выходить на работу на законных основаниях.



Напомним, что на прошлой неделе редакция российского Forbes пожаловалась в прокуратуру на задержку зарплаты.