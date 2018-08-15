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Стартап Руслана Зайдуллина Doc+ привлек еще 9 миллионов долларов

16:21, 15.08.2018
Стартап Руслана Зайдуллина Doc+ привлек еще 9 миллионов долларов
Фото: pixabay.com

Медицинский сервис Doc+, сооснователем и руководителем которого является Руслан Зайдуллин, привлек $9 млн инвестиций.

Инвесторами компании стали шведский фонд Vostok New Ventures, а также «Яндекс» и Baring Vostok, которые уже вкладывались в проект в 2016 году, передает vc.ru со ссылкой на компанию. Доли и точный размер вложений каждого инвестора не раскрываются.

Отмечается, что компания планирует потратить средства на развитие технологической платформы, тестирование новых направлений и развитие решений на основе ИИ.

Ранее сообщалось, что внучка первого президента Татарстана Камиля Шаймиева также является сооснователем этого стартапа и входит в совет директоров Doc+.

ТехнологииIT Татарстан
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