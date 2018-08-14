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Пользователи обнаружили двукратное снижение посещаемости «ВКонтакте»

21:29, 14.08.2018
Пользователи обнаружили двукратное снижение посещаемости «ВКонтакте»
Фото: commons.wikimedia.org / Alisher Hasanov

Пользователи обнаружили сильное падение количества просмотров в социальной сети «ВКонтакте» в последние месяцы.

Один из них опубликовал скриншот, на котором видно, что с января посещаемость соцсети снижалась равномерно, а число просмотров упало с 2,4 млрд до 1,25 миллиарда. При этом в последнее время соцсеть закрыла общий доступ к статистике.

В пресс-службе соцсети TJournal пояснили, что сервис Liveinternet считает число просмотров по «устаревшей» метрике, и она «не отражает активности аудитории».

Представители соцсети заметили также, что Liveinternet не учитывает переходы из мобильных приложений. Кроме того, «ВКонтакте» отказывается от загрузок отдельных страниц и заменяет ее технологией, при которой лента прогружается при пролистывании. При этом за год количество просмотров в ленте новостей увеличилось, по данным внутренней статистики «ВКонтакте», на 30%.

Ранее руководство «ВКонтакте» пообещало ввести обновления, направленные на конфиденциальность пользовательских данных, в том числе функцию приватного профиля.

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