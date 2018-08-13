Умер посол России в Непале

Глава российской дипломатической миссии в Непале Андрей Будник скончался на 66 году жизни. Об этом на странице в Facebook сообщило посольство России в Непале.



«Посольство России в Непале с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кончине чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Демократической Республике Непал Андрея Сергеевича Будника», — говорится в сообщении.

Будник был назначен на должность посла указом президента РФ в сентябре 2015 года.

На дипломатической службе работал с 1978 года на различных должностях. В 2004—2008 годах занимал пост заместителя директора Второго департамента Азии, в 2008—2013 годах являлся послом России в Пакистане, в 2013—2015 годах был заместителем директора Второго департамента Азии.