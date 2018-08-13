Владимир Федотов: «Парни не подвели, это для меня самое дорогое»

Главный тренер ФК «Оренбург» в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился эмоциями после победы над чемпионом России московским «Локомотивом» — 1:0.



— Что чувствует тренер, когда в день рождения его команда побеждает чемпиона?



— Гордость, — говорит главный тренер «Оренбурга». — Не за себя — за команду. В межсезонье в «Оренбург» влилось много молодых футболистов. Хотелось, чтоб они выглядели достойно. Мы же не случайно сделали на них ставку. Видели потенциал ребят, готовили их. Парни не подвели. Вот это для меня самое дорогое.

Мы в каждом матче выходим играть на победу! По крайней мере стремимся к этому, хотя получается, разумеется, не всегда. В матче с «Локомотивом» удалось нивелировать сильные качества соперника, ребята четко выполнили план на игру.

