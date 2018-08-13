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В Самаре прошел митинг против повышения пенсионного возраста

03:26, 13.08.2018

В воскресенье в Самаре прошел согласованный с городскими властями митинг против изменений пенсионного законодательства.

Акция состоялась в одном из гайд-парков Самары — сквере Родина, расположенном на промышленной окраине областного центра, передает «Интерфакс».

Заявка на проведение митинга была подана местным движением «Гражданская инициатива», сообщил ведущий акции, депутат Самарской губернской думы, коммунист Михаил Матвеев. В акции приняли участие представители КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» и «Левого фронта».

Предыдущий митинг в Самаре против повышения пенсионного возраста прошел 28 июля.

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