Футболка Полоза и клюшка Гарипова были проданы на благотворительном аукционе
Футболки игроков казанского «Рубина» Дмитрия Полоза и Чико Флореса ушли на благотворительном аукционе на фестивале «Добрый журавль», прошедшем в Арском районе Татарстана.
Лот Полоза был продан за 1300 рублей, а Чико Флореса за 2000 рублей. Обе футболки выкупил Ильдус Мустафин.
Также на аукционе была разыграна игровая клюшка вратаря «Ак Барса» Эмиля Гарипова. Лот ушел за 5000 рублей.СпортФутболХоккей
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