Футболка Полоза и клюшка Гарипова были проданы на благотворительном аукционе

Футболки игроков казанского «Рубина» Дмитрия Полоза и Чико Флореса ушли на благотворительном аукционе на фестивале «Добрый журавль», прошедшем в Арском районе Татарстана.

Лот Полоза был продан за 1300 рублей, а Чико Флореса за 2000 рублей. Обе футболки выкупил Ильдус Мустафин.

Также на аукционе была разыграна игровая клюшка вратаря «Ак Барса» Эмиля Гарипова. Лот ушел за 5000 рублей.