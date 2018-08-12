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Футболка Полоза и клюшка Гарипова были проданы на благотворительном аукционе

20:10, 12.08.2018

Футболки игроков казанского «Рубина» Дмитрия Полоза и Чико Флореса ушли на благотворительном аукционе на фестивале «Добрый журавль», прошедшем в Арском районе Татарстана.

Лот Полоза был продан за 1300 рублей, а Чико Флореса за 2000 рублей. Обе футболки выкупил Ильдус Мустафин.

Также на аукционе была разыграна игровая клюшка вратаря «Ак Барса» Эмиля Гарипова. Лот ушел за 5000 рублей.

СпортФутболХоккей
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