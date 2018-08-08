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«Рубин» примет участие в благотворительном фестивале «Добрый журавлик»

18:09, 08.08.2018

Казанский «Рубин» поддержал проведение благотворительного фестиваля «Добрый журавлик», который пройдет 12 августа в Арском районе Татарстана. Об этом «Реальному времени» сообщил один из организаторов вечера.

Клуб выделил для фестиваля игровые футболки защитника команды Чико Флореса и нападающего Дмитрия Полоза. На обеих футболках расписались все игроки «Рубина».

Также в благотворительном вечере примут участие известные певцы и артисты Татарстана, в числе которых Фирдус Тямаев, Ильназ Гарипов и Саида Мухаметзянова. Ожидается, что фестиваль поддержит и вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов.

СпортФутбол Татарстан
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