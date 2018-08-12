Хамитов рассказал о планах построить в Уфе инновационный центр для университетов

Глава Башкирии Рустэм Хамитов рассказал о возможном появлении в Уфе инновационного центра для университетов. По его словам, у правительства «есть всё для этого».

«Здание есть, ресурсы зарезервированы [...]. У нас есть всё для этого», — заявил на августовском совещании по образованию Хамитов.

Глава республики рассказал, что в центре должны появиться лаборатории, кванториумы, технопарки и инновационные площадки, передает ГТРК «Башкорторстан».

По словам руководителя республики, инновационный центр планируют разместить в здании бывшего завода телефонной аппаратуры имени Кирова. Здание на углу улиц Карла Маркса и Тукаева возвращено в собственность республики, сейчас в его части размещается один из корпусов БашГУ.