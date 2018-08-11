Блогер рассказал о работающей на самарского губернатора «фабрике троллей»

В Самарской области организована кампания по продвижению позитивного образа врио губернатора области Дмитрия Азарова. Работу выполняли наемные комментаторы, связанные с администрацией, сообщает самарский блогер Александр Сергеев.

Ему удалось узнать, что в социальной сети «ВКонтакте» одного из комментаторов были два чата под названиями «Комментаторская» и «Боги SMM». Администратором беседы был Дмитрий Дьячков. Он перекидывал в чат сообщения от пользователя «Сергея Михайловича».

Самарский блогер утверждает, что администратором группы является руководитель проекта молодых журналистов «Медиа-Кухня» в Самарском доме молодежи Дмитрий Дьячков. Под ником «Сергей Михайлович» может скрываться сотрудник департамента социальных коммуникаций, управления социальных сетей и индивидуальных коммуникаций администрации губернатора Самарской области Сергей Михайлович Кассиров.

Руководитель пресс-службы и.о. губернатора Самарской области Наталья Родимова заявила, что Азаров не связан с комментаторами и их деятельностью, пишет «Новая газета».

В департаменте информационной политики администрации Самарской области рассказали, что «никаких групп комментаторов в правительстве Самарской области не существует.