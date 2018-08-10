Новости промышленности

17:05 МСК
Новости раздела
Промышленность

Делегация из Узбекистана осмотрела производственные мощности «Казаньоргсинтеза»

15:43, 10.08.2018 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез»
Делегация из Узбекистана осмотрела производственные мощности «Казаньоргсинтеза»
Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Казаньоргсинтез"

В Казань с официальным визитом прибыла делегация из Узбекистана. Одна из основных целей поездки — ознакомление с наиболее успешными промышленными предприятиями и проектами республики, в числе которых — ПАО «Казаньоргсинтез». В рамках рабочего визита гости из Азии во главе с Гуломжоном Ибрагимовым, хокимом Ташкентской области, осмотрели производственные площадки «Казаньоргсинтеза» и склады готовой продукции, сообщает пресс-служба предприятия. После объезда территории предприятия в ходе переговоров для делегации Узбекистана провели презентацию «Казаньоргсинтеза».

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты