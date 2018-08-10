Представительницы бизнеса и госсектора сделают шаг в сторону IT-технологий на V Форуме деловых женщин РТ

11 октября 2018 года в Казанском техникуме информационных технологий и связи (Казань, ул. Галеева, 3а) состоится V Форум деловых женщин Республики Татарстан под названием «Уйти в IT».

Общественная организация «Деловые женщины Татарстана» с 2012 года успешно провела четыре Форума деловых женщин Татарстана, на высшем уровне прошел в 2014 году I Международный женский конгресс «Женское движение и современный мир», который объединил более 400 участников из 16 стран мира и 14 регионов России. Эти мероприятия показали важность вклада организации в развитие деловых связей инициативных женщин Татарстана, проведение благотворительных акций и реализацию социально-культурных значимых проектов, установление более тесного взаимодействия с органами государственной власти.

Юбилейный Форум будет посвящен миру информационных технологий и стремительно развивающимся коммуникациям, успешным бизнес-идеям и амбициозным проектам в сфере IT. В ходе мероприятия участники пройдут обучение в формате workshop, по итогам которого они превратят свои IT-идеи в востребованные бизнес-продукты. В Форуме примут участие 250 представительниц министерств, ведомств, депутатов законодательных органов Татарстана, деловых кругов республики, а также ведущие предприниматели республики — активные и деловые женщины.

В программу Форума включены пленарное заседание, тематические секции, выставка, мастер-классы, розыгрыш ценных подарков, фотоссесия, работа детской зоны и благотворительная акция в поддержку детей в сложных жизненных ситуациях.



В наше время очень важно следить за новыми трендами и успевать применять лучшие из них на практике. Стремительное развитие технологий коммуникации открыло новую отрасль — IT-сферу, которая на сегодняшний день является наиболее развивающейся в мире.

В ходе форума будет организована Workshop-сессия, по итогам которой игроки совместно с профессионалами рынка (экспертами) проработают шаги реализации IT-проектов от идеи до востребованного бизнес-продукта.