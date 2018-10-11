11 октября 2018 года в Казанском техникуме информационных технологий и связи (Казань, ул. Галеева, д.3А) состоится V Форум деловых женщин Республики Татарстан под названием «Уйти в IT».
Юбилейный Форум будет посвящен миру информационных технологий и стремительно развивающимся коммуникациям, успешным бизнес-идеям и амбициозным проектам в сфере IT. В ходе мероприятия участники пройдут обучение в формате workshop, по итогам которого они превратят свои IT-идеи в востребованные бизнес-продукты. В Форуме примут участие 250 представительниц министерств, ведомств, депутатов законодательных органов Татарстана, деловых кругов республики, а также ведущие предприниматели республики — активные и деловые женщины.
В программу Форума включены пленарное заседание, тематические секции, выставка, мастер-классы, розыгрыш ценных подарков, фотоссесия, работа детской зоны и благотворительная акция в поддержку детей в сложных жизненных ситуациях.Подробности по ссылке.
г. Казань, ул. Жуковского, 30/2.
woman-forum2018@mail.ru
Тел. +79872975244
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