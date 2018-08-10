Число жертв пожара в Греции превысило 90 человек

Число жертв природного пожара в греческой области Восточная Аттика достигло 93 человек. Об этом сообщает пожарная служба страны.

В настоящее время идентифицированы 82 погибших, передает «Коммерсант» со ссылкой на полицию Греции.



Напомним, пожар произошел 23 июля. Некоторые населенные пункты оказались практически уничтожены, при этом чрезвычайная ситуация не повлияла на спрос российских туристов на отдых в стране. Подробности — в материале «Реального времени».