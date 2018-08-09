Под Челнами задержали автобус с пьяным водителем

Фото: МВД по РТ

Сегодня МВД Татарстана обнародовало информацию о ЧП в Тукаевском районе, где утром 7 августа сотрудники ГАИ остановили рейсовый автобус «Хендэ Каунти» под управлением 50-летнего водителя с характерными признаками алкогольного опьянения. В салоне было 20 пассажиров.

Как рассказали «Реальному времени» в МВД, автобус под управлением нетрезвого рулевого следовал по маршруту Набережные Челны — поселок Новый. Однако в результате был отправлен на спецстоянку. Пассажиров высадили и попросили дождаться следующего рейса.

В отношении отказавшегося от медосвидетельствования на алкоголь водителя возбудили административное дело, ему грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав на срок до двух лет.

Всего за 7 месяцев 2018 года в отношении водителей пассажирского транспорта в Татарстане было составлено свыше 15 тысяч материалов о правонарушениях. На спецстоянку помещены 244 автобуса.

Ранее автобус с туристами из Казани перевернулся в Твери.