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МИД направил ноту в посольство Греции из-за проблем российских священников с визами

17:36, 09.08.2018
МИД направил ноту в посольство Греции из-за проблем российских священников с визами
Фото: mid.ru

Министерство иностранных дел направило ноту в посольство Греции с просьбой разъяснить, действительно ли греческая сторона отказывает в выдаче виз священникам Русской православной церкви. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«И мы, соответственно, сейчас ожидаем реакцию греческой стороны», — приводит ее слова RT.

Ранее МИД России сообщил о принятии зеркальных мер в ответ на высылку из Греции двух российских дипломатов и запрет на въезд в страну еще двум сотрудникам дипведомства. Россияне обвиняются во вмешательстве во внутренние дела Греции и подрыве национальной безопасности страны.

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