СК возбудил уголовное дело по факту засыпки озера в Лаишевском районе

Следственный комитет РФ по РТ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» из-за засыпки озера в Лаишевском районе.

По версии следствия, с 2013 года по настоящее время неизвестные изменили природный ландшафт участков и засыпали озеро на территории села Кзыл-Иль Егорьевского сельского поселения. Отмечается, что водоем являлся частью дренажной системы, защищавшей поселение от разлива реки Меша в половодье.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в ближайшие пять лет оборудуют 18 новых пляжей.