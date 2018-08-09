Суд лишил Федора Смолова прав на один год за ДТП в Краснодаре

Суд лишил нападающего «Локомотива» Федора Смолова права управления автомобилем на один год за ДТП в Краснодаре.

«Суд постановил <....> лишить Смолова Федора Михайловича права управления транспортным средством на 1 год», — приводит слова судьи ТАСС.

Напомним, что нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов, находясь за рулем автомобиля BMW M5 First Edition стоимость 9 млн рублей, попал в аварию в ночь на 1 августа в столице Краснодарского края.