Новости происшествий

16:08 МСК
Новости раздела
Происшествия

Суд лишил Федора Смолова прав на один год за ДТП в Краснодаре

15:48, 09.08.2018
Суд лишил Федора Смолова прав на один год за ДТП в Краснодаре
Фото: fckrasnodar.ru

Суд лишил нападающего «Локомотива» Федора Смолова права управления автомобилем на один год за ДТП в Краснодаре.

«Суд постановил <....> лишить Смолова Федора Михайловича права управления транспортным средством на 1 год», — приводит слова судьи ТАСС.

Напомним, что нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов, находясь за рулем автомобиля BMW M5 First Edition стоимость 9 млн рублей, попал в аварию в ночь на 1 августа в столице Краснодарского края.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты