Суд лишил Федора Смолова прав на один год за ДТП в Краснодаре
Суд лишил нападающего «Локомотива» Федора Смолова права управления автомобилем на один год за ДТП в Краснодаре.
«Суд постановил <....> лишить Смолова Федора Михайловича права управления транспортным средством на 1 год», — приводит слова судьи ТАСС.
Напомним, что нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов, находясь за рулем автомобиля BMW M5 First Edition стоимость 9 млн рублей, попал в аварию в ночь на 1 августа в столице Краснодарского края.Происшествия
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