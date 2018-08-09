Скончалась народная артистка России Тамара Дегтярева
На 75-м году жизни умерла народная артистка России, лауреат Государственной премии СССР Тамара Дегтярева.
Причиной смерти стала тяжелая болезнь, сообщает пресс-служба Московского театра «Современник», в труппе которого состояла артистка.
Актриса играла в театре, а также снялась в таких фильмах, как «Встречи на рассвете», «Вечный зов», «Ищу человека», «Удивительные приключения Дениса Кораблева», «Расписание на послезавтра», «Крутой маршрут».ОбществоКультура
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