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Скончалась народная артистка России Тамара Дегтярева

15:18, 09.08.2018
Скончалась народная артистка России Тамара Дегтярева
Фото: скриншот

На 75-м году жизни умерла народная артистка России, лауреат Государственной премии СССР Тамара Дегтярева.

Причиной смерти стала тяжелая болезнь, сообщает пресс-служба Московского театра «Современник», в труппе которого состояла артистка.

Актриса играла в театре, а также снялась в таких фильмах, как «Встречи на рассвете», «Вечный зов», «Ищу человека», «Удивительные приключения Дениса Кораблева», «Расписание на послезавтра», «Крутой маршрут».

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