В Кабмине сообщили о планах резервировать рабочие места для солдат-срочников, о новых бассейнах и судах

Замруководителя пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила журналистам о создании рабочей группы под руководством Лейлы Фазлеевой, задачей которой является разработка механизма сохранения «допризывных» рабочих мест за солдатами срочной службы вплоть до их демобилизации.

Кроме того, темой традиционного еженедельного выступления «голоса» казанского Кремля в этот раз стало открытие ряда новых бассейнов и двух судебных зданий в райцентрах Татарстана. Галимова сообщила, что в открытии одного нового бассейна Рустам Минниханов участвовал лично, еще шести дал старт заочно, а завтра лично примет участие в церемониях открытия Дома правосудия в Набережных Челнах и нового здания суда в Нижнекамске.