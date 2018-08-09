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Минобороны передаст Казани в собственность квартиры военного городка при Танковом училище

13:51, 09.08.2018
Минобороны передаст Казани в собственность квартиры военного городка при Танковом училище
Фото: google.ru/maps / скриншот

Глава исполкома Казани Денис Калинкин подписал постановление о приеме в муниципальную собственность 28 квартир, расположенных на территории Военного городка-32.

Согласно постановлению, опубликованному в сборнике документов мэрии, речь идет о домах 3А, 14А, 108, 111 и 157.

«Комитету земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани […] включить объекты в Реестр муниципальной собственности г. Казани», — говорится в документе.

Казанское высшее танковое краснознаменное командное училище (КВТККУ) с марта 2017 года вновь является самостоятельным военным учебным заведением.

Недвижимость Татарстан
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