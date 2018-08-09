Минобороны передаст Казани в собственность квартиры военного городка при Танковом училище
Глава исполкома Казани Денис Калинкин подписал постановление о приеме в муниципальную собственность 28 квартир, расположенных на территории Военного городка-32.
Согласно постановлению, опубликованному в сборнике документов мэрии, речь идет о домах 3А, 14А, 108, 111 и 157.
«Комитету земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани […] включить объекты в Реестр муниципальной собственности г. Казани», — говорится в документе.
Казанское высшее танковое краснознаменное командное училище (КВТККУ) с марта 2017 года вновь является самостоятельным военным учебным заведением.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым