«Уфа» примет «Прогрес Нидеркорн» в первом очном поединке Лиги Европы

9 августа в Уфе пройдет первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы — 2018/19, в котором ФК «Уфа» примет «Прогрес Нидеркорн» из Люксембурга.

На предыдущей стадии «горожане» по сумме двух встреч обыграли «Домжале» из Словении — 0:0 и 1:1.

Команда из Нидеркорна уже прошла два этапа. В первом раунде квалификации «Прогрес» оставил за бортом Лиги «Габалу» из Азербайджана — 0:1 и 2:0. А на втором этапе с тем же раскладом (0:1 и 2:0, но с другим расписанием домашней и гостевой встречи) был пройден «Гонвед» из Венгрии.

Поединок на стадионе «Нефтяник» начнется в 17.00 мск.