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За полгода в Башкирии продали более 27 тысяч новых автомобилей

10:24, 09.08.2018 1
За полгода в Башкирии продали более 27 тысяч новых автомобилей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Башкирия вошла в пятерку крупнейших авторынков России по итогам первой половины 2018 года. За январь — июнь в республике продано 27,2 тысячи новых автомобилей.

По сравнению с первым полугодием 2017-го продажи авто в Башкирии выросли на 14,9%, сообщает «Автостат».

Из нестоличных регионов республику опережает только Татарстан. Соседняя республика за полгода нарастила авторынок только на 5,9%. Однако за этот период в РТ продано 33,4 новых машин.

В топ-30 вошли еще 9 регионов ПФО: Самарская область (25,3 тыс. автомобилей), Нижегородская область (18,2 тыс.), Пермский край (15,7 тыс.) и Саратовская область (10,8 тыс.). Также в списке фигурируют Оренбургская область (10,2 тыс.), Удмуртия (10,1 тыс.), Ульяновская область (6,4 тыс.) и Пензенская область (6,3 тыс.).

АналитикаБизнесРозничная торговля БашкортостанУдмуртияТатарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:50
    Из них, как минимум 90% в проблемный-невозвратный кредит. Хорошо живем! Богато "нефтяники" живем!
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