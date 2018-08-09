За полгода в Башкирии продали более 27 тысяч новых автомобилей

Башкирия вошла в пятерку крупнейших авторынков России по итогам первой половины 2018 года. За январь — июнь в республике продано 27,2 тысячи новых автомобилей.

По сравнению с первым полугодием 2017-го продажи авто в Башкирии выросли на 14,9%, сообщает «Автостат».

Из нестоличных регионов республику опережает только Татарстан. Соседняя республика за полгода нарастила авторынок только на 5,9%. Однако за этот период в РТ продано 33,4 новых машин.

В топ-30 вошли еще 9 регионов ПФО: Самарская область (25,3 тыс. автомобилей), Нижегородская область (18,2 тыс.), Пермский край (15,7 тыс.) и Саратовская область (10,8 тыс.). Также в списке фигурируют Оренбургская область (10,2 тыс.), Удмуртия (10,1 тыс.), Ульяновская область (6,4 тыс.) и Пензенская область (6,3 тыс.).