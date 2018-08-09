Инфляция в Удмуртии с начала года составила 1,2%

За 7 месяцев 2018 года инфляция в Удмуртии составила 1,2%. В июле потребительские цены в среднем повысились на 0,2%.

По данным Удмуртстата, продукты питания, без учета алкоголя, с начала года подорожали в республике на 2,4%. Алкогольные напитки упали в цене на 1,8%. Непродовольственные товары стали обходиться жителям Удмуртии дороже на 1,9%, а услуги — на 3%.

Жилищно-коммунальные услуги в Удмуртской Республике с января по июль 2018 года стали дороже в среднем на 3,6%. Тарифы на коммунальные услуги повысились на 4,9%, в том числе подорожала оплата услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в среднем на 5%, горячему водоснабжению — на 6,5%, отоплению — на 5,3%, газоснабжению — на 3,5% и снабжению электроэнергией — на 3,3%.

Годовая инфляция в Удмуртии составила 1,8%.

В целом по России, по данным Росстата, в июле потребительские цены выросли на 0,3%, с начала года — на 2,4%.

