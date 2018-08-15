В Казани вырубили часть Ноксинского леса

Почти 800 берез вырубили в Ноксинском лесу ради строительства спортплощадки для новой школы на улице Минской. Городские чиновники утверждают, что спортплощадка, которую строят в лесу на расстоянии полукилометра от школы, — это очень удачное решение.

«Реальное время» выяснило, что решение о вырубке части Ноксинского леса городские чиновники приняли, чтобы ликвидировать последствия собственной халатности: они допустили самовольную застройку отведенного под школу земельного участка, после чего построили школу там, где нет места ни для школьного двора, ни для школьного стадиона. Строительство спортплощадки в Ноксинском лесу — это первый шаг к его «полному освоению»: согласно проекту планировки территории «Ноксинский спуск», от леса должна остаться только небольшая «спортивная зона».