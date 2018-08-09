Около 800 паломников из Татарстана прибыли в Мекку с начала сезона хаджа
С начала сезона хаджа в Мекку прибыли примерно 800 паломников из Татарстана. Еще 300 жителей республики находятся на пути в Саудовскую Аравию, сообщили в ДУМ РТ.
Отмечается, что все прибывшие на хадж уже разместились в гостинице и приступили к совершению малого хаджа, обряда умры, либо входят в состояние ихрама.
Самая многочисленная делегация татарстанцев — 247 паломников из пяти групп — вылетит из Казани прямо в Медину утром 11 августа. Последняя группа отправится в Саудовскую Аравию 15 августа, рассказали в ДУМ РТ.
Всего из Татарстана в хадж отправятся в этом году 1,8 тыс. мусульман. Квота по России в 2018 году составляет 20,5 тыс. паломников.
Напомним, что первая группа паломников из Татарстана отправилась в Мекку 5 августа.ОбществоКультура Татарстан
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