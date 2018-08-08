Суд в Татарстане вынес газете предупреждение за рекламу инвестиций в криптовалюты

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд вынес предупреждение за размещение в СМИ рекламного сообщения об инвестициях в криптовалюты.



Суд подтвердил решение первой инстанции и заменил на предупреждение штраф в 50 тысяч рублей ООО «Единство НК», которое выпускает рекламно-информационную газету «Единство Нижнекамск», передает «Интерфакс».

Сотрудники подразделения ЦБ обнаружили в «Единстве Нижнекамск» объявление «Инвестиции в криптовалюты. Bitcoin, Ethereum, Zcash. Сборка и настройка майнинг-ферм» с указанием номера телефона.