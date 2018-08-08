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Суд в Татарстане вынес газете предупреждение за рекламу инвестиций в криптовалюты

22:33, 08.08.2018
Суд в Татарстане вынес газете предупреждение за рекламу инвестиций в криптовалюты
Фото: pixabay.com

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд вынес предупреждение за размещение в СМИ рекламного сообщения об инвестициях в криптовалюты.

Суд подтвердил решение первой инстанции и заменил на предупреждение штраф в 50 тысяч рублей ООО «Единство НК», которое выпускает рекламно-информационную газету «Единство Нижнекамск», передает «Интерфакс».

Сотрудники подразделения ЦБ обнаружили в «Единстве Нижнекамск» объявление «Инвестиции в криптовалюты. Bitcoin, Ethereum, Zcash. Сборка и настройка майнинг-ферм» с указанием номера телефона.

Происшествия Татарстан
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