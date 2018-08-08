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«Ак Барс» уступил СКА со счетом 4:0

21:54, 08.08.2018
«Ак Барс» уступил СКА со счетом 4:0
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» уступил хоккейному клубу СКА в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

Игра состоялась в Сочи и завершилась со счетом 4:0 в пользу питерского клуба. Шайбы реализовали Алексей Бывальцев, Патрик Херсли, Наиль Якупов и Илья Каблуков.

Накануне «Ак Барс» уступил хоккейному клубу «Сочи» со счетом 5:3. Напомним, что матчи Sochi Hockey Open продлятся до 8 августа. В турнире также принимают участие питерский СКА, «Сочи» и китайский «Куньлунь».

СпортХоккей Татарстан
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