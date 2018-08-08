В Кирове построят концертный зал в футуристическом стиле
К 650-летнему юбилею Кирова в 2024 году в городе может появиться концертный зал на 2-2,5 тыс. мест в футуристическом стиле. Об этом заявил губернатор Кировской области Игорь Васильев.
«До настоящего момента у нас не было современного концертного зала на 2-2,5 тыс. мест, поэтому мы выпадали из концертного графика достаточно серьезных коллективов»,— цитирует ТАСС Васильева.
По его словам, при оснащении зала в качестве эксперта планируется привлечь российского дирижера Валерия Гергиева.
«У него очень хорошие связи и понимание того, что должно быть в этом концертном зале, и он может помочь привлечь самых лучших специалистов в мире», — пояснил Васильев.
Ранее Васильев высказался об установке памятника царской семье в Кирове.ОбществоИнфраструктура Кировская область
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