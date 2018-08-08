В Казани зафиксировали необычную пробку

Фото: скриншот

В Казани зафиксировали необычно плотный трафик по Фермскому шоссе и по улице Декабристов в центр.



Как сообщили «Реальному времени» в Яндексе, трафик по Фермскому шоссе из центра составил 4 балла, а по Декабристов — 6 баллов, что на 2 балла выше обычного.

Необычно свободно было по проспекту Ямашева к проспекту Победы, трафик составил 1 балл, что на 2 балла ниже обычного.

Отмечается, что максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и соответствует обычному уровню.