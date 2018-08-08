Экс-глава «Централ Партнершип» станет заместителем Мединского по вопросам кино

Бывший глава кинокомпании «Централ Партнершип» (ЦПШ) Павел Степанов cтанет заместителем министра культуры и будет курировать департамент кинематографии.



«Степанов вчера уволился из ЦПШ и написал письмо в Ассоциацию кинодистрибьюторов о том, что не может больше возглавлять организацию в связи с переходом на работу в госструктуру», — передает РБК со ссылкой на источник в ассоциации.

Отмечается, что ЦПШ является одним из учредителей ассоциации.

В настоящее время департамент кинематографии курирует Сергей Обрывалин, замминистра культуры. При этом Обрывалин пост сохранити займется вопросами реставрации культурных объектов.