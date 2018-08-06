БашГУ построит общежитие почти за 300 млн рублей

Башкирский государственный университет (БашГУ) объявил тендер на строительство двух корпусов общежития. Начальная цена контракта составляет 297,1 млн рублей.

Заявки принимаются с 6 по 22 августа, следует из сообщения, опубликованного на портале госзакупок. Аукцион назначен на 3 сентября.

Объект закупки называется «Строительство двух корпусов студенческих общежитий гостиничного типа с объектами соцкультбыта (1-й пусковой комплекс)» Согласно техзаданию, пока должен быть построен один корпус. Он представит собой общежитие гостиничного типа. Пятиэтажное здание планируется возвести к 30 сентября 2020 года.

Корпус должен вмещать 560 студентов. Общая площадь составит 2,5 тысячи кв.м. Он появится в квартале улиц Валиди-Пушкина-Аксакова-Гоголя.

В рамках второй очереди планируется строительство такого же здания.