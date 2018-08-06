Скончался актер Виктор Черненко

В возрасте 56 лет скончался актер театра и кино Виктор Черненко. Об этом сообщила его коллега, актриса Мария Берсенева.

«Замечательный человек и талантливейший актёр… Горе ужасное… Потеря невосполнимая..», — написала она в Instagram.

Причин смерти актера не уточняется.

Черненко работал в Московском независимом и в Николаевском драматическом театре. он также известен по фильмам «Среди серых камней», «Перемена участи», «Астенический синдром» и сериалам «Звездочет» и «Чемпион».