Скончался актер Виктор Черненко
В возрасте 56 лет скончался актер театра и кино Виктор Черненко. Об этом сообщила его коллега, актриса Мария Берсенева.
«Замечательный человек и талантливейший актёр… Горе ужасное… Потеря невосполнимая..», — написала она в Instagram.
Причин смерти актера не уточняется.
Черненко работал в Московском независимом и в Николаевском драматическом театре. он также известен по фильмам «Среди серых камней», «Перемена участи», «Астенический синдром» и сериалам «Звездочет» и «Чемпион».ОбществоКультура
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