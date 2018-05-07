Эксперты правительства назвали проект Роскомнадзора о блокировках «необоснованным»

Экспертный совет при правительстве РФ раскритиковал проект приказа Роскомнадзора о новых правилах блокировки интернет-ресурсов. Он дает ведомству «необоснованную» возможность блокировать сайты, заключили участники рабочей группы «Связь и IT».



Предложения РКН опубликовал на сайте нормативных правовых актов 23 апреля. Ведомство предлагает ввести новое основание для блокировок — решение суда по делу об административных нарушениях. По словам экспертов, в этом случае РКН получит право самостоятельно устанавливать доменное имя, сетевой адрес и указатель страницы с запрещенной информацией.

Также документ даст право Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций полностью заменить госструктуры, которые должны устанавливать «факт отнесения информации к запрещенной», пишет «Коммерсант» со ссылкой на заключение экспертов.

По данным источника издания, знакомого с подготовкой заключения, все ждали, что РКН подготовит приказ, как правильно идентифицировать VPN и прокси-серверы. Но фактически именно эту часть в документе не описали. Вместо нее определили порядок поиска самого блокируемого ресурса.