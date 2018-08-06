Самым популярным внедорожником на вторичном рынке стала LADA 4x4

Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг самых популярных в России внедорожников и кроссоверов с пробегом. Лидером рынка стал внедорожник LADA 4x4.



Продажи внедорожника составили 44 тыс. проданных единиц. На второй строчке — Chevrolet Niva (34 тыс.), на третьей — Toyota RAV4 (19 тыс.). Топ-5 замыкают Nissan X-Trail (16 тыс.) и Nissan Qashqai (10 тыс.), передает «РИА Новости».

По данным «Автостата», за первое полугодие 2018 года в России перепродали 584 тыс. легковых автомобилей сегмента SUV.

Ранее Hyundai Solaris с 1,6-литровым двигателем признали самым надежным автомобилем на вторичном рынке в РФ.