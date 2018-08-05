Нигерия забрала из России еще 200 своих болельщиков

Второй специальный борт правительства Нигерии, на котором Россию покинули 218 нигерийских болельщиков, вылетел из Москвы, в том числе Россию покинули 13 детей.



Граждане Нигерии приехали в Россию по «паспорту болельщика», надеясь найти здесь постоянную работу, а в итоге остались без жилья и денег, сообщает «Коммерсант». Неделю назад посольство Нигерии сообщало, что идет регистрация и сбор документов нигерийцев, нуждающихся в депортации.

Отмечается, это уже не первая эвакуация нигерийцев из России. В середине июля страну покинули больше сотни болельщиков, приехавших по Fan ID в надежде устроиться на работу или найти политическое убежище.

Ранее в ФСБ назвали страны, чьи болельщики больше других въезжали в Россию по Fan ID.