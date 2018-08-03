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В Пермском крае в ДТП с рейсовым автобусом пострадали семь человек

10:39, 03.08.2018
В Пермском крае в ДТП с рейсовым автобусом пострадали семь человек
Фото: 59.мвд.рф

Авария с участием рейсового автобуса ПАЗ произошла в Пермском крае ранним утром в пятницу, 3 августа.

По предварительным данным, на 30 км автодороги Красновишерск — Вая водитель автобуса съехал в кювет, после чего машина врезалась в дерево. В результате аварии пострадали семь пассажиров, в том числе двое детей. Они были доставлены в больницу.

Всего в автобусе находилось 27 человек. На данный момент полицейские выясняют все обстоятельства и причины ДТП, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, ранее в Пермском крае в аварии пострадала участница Олимпийских игр, ее брат погиб.

Происшествия
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