МЧС предупредило татарстанцев о грозе и ливне 5 августа

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре ночью и днем 3 августа.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан»: местами на территории РТ ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с, локально сильный дождь, град, сообщает МЧС.

Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами по республике дождь, днем локально сильный. Максимальная температура днем составит от +23°С до +28°С.