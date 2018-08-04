В рамках реконструкции М-7 построят обходы Нижнекамска и Набережных Челнов

В схему территориального планирования включили строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов в рамках проекта реконструкции трассы М-7. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Подписанным распоряжением обходы Нижнекамска и Набережных Челнов включены в схему территориального планирования, что необходимо для принятия правовых решений в сфере земельных отношений, а также решений о разработке документации по планировке территории и выдаче разрешений на строительство», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что в Рыбнослободском районе до 23 августа перекрыли дорогу от М-7 к райцентру.