В Казань вернулся отель Marriott

Отель Marriott вновь работает в Казани под прежней престижной вывеской. «Реальное время» выяснило, что отель перешел под управление московскому АО «Гостиничная компания».

Компании удалось не только заключить договор с владельцем франшизы, но и поднять доходность отела.



Оператор планирует продолжать бизнес в этом формате, независимо от того, кто купит гостиницу.

Тем временем которую конкурсный управляющий ООО «Динамикс Групп» уже около года пытается продать здание с торгов. Желающих ее приобрести за 1,12 млрд рублей не нашлось, за 864 млн – тоже, так что цена в ближайшие месяцы может упасть по отношению к первоначальной уже вдвое.