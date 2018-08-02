Рубль может упасть на 15% из-за санкций США против российского госдолга — исследование

Рубль может упасть на 15%, до 73 рублей за доллар, если США введут санкции против российского госдолга. Об этом говорится в исследовании Citigroup.

Как сообщает Bloomberg, московские аналитики банка считают, что на такой шаг власти США могут пойти при «худшем сценарии», который будет подразумевать запрет иностранцам на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ). В случае выхода нерезидентов из ОФЗ доходность десятилетних бумаг может вырасти с 7,76% до 8,61% к концу 2018 года и до 11,9% к концу 2019 года.

Ранее сообщалось, что США введут дополнительные санкции против России. Законопроектом будут усилены меры против российского энергетического и финансового секторов, олигархов и предприятий с участием госкапитала, госдолга.