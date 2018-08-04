Выручка «Татнефть-АЗС Центр» за 2017 год составила 45,4 миллиарда рублей

Выручка ООО «Татнефть-АЗС Центр» за 2017 год, согласно данным системы «Спарк-Интерфакс», по сравнению с 2016 годом увеличилась на 16%, или 6,3 млрд рублей, и составила 45,4 млрд рублей. Валовая прибыль составила 6 млрд рублей, что на 275 млн меньше показателей 2015 года. Прибыль от продаж снизилась по сравнению с 2016 годом и составила 0,86 млрд рублей. Себестоимость проданных товаров увеличилась на 6,5 млрд — до 39,3 млрд рублей.

Чистая прибыль компании составила 443 млн рублей, что меньше на 315 млн рублей показателей 2016 года.



Ранее стало известно, что первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин и руководство «Татнефть-АЗС» разработали соглашение о сотрудничестве.