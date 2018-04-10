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«Татнефть-АЗС» направит в Удмуртию дополнительные инвестиции

18:44, 10.04.2018
«Татнефть-АЗС» направит в Удмуртию дополнительные инвестиции
Фото: tatneft.ru

Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин и руководство «Татнефть-АЗС» разрабатывают соглашение о сотрудничестве. Соответствующая информация появилась на странице Свинина в Instagram.

«Объем потенциальных инвестиций в республику и новые рабочие места — предмет разрабатываемого соглашения о сотрудничестве», — говорится в публикации.

Вице-премьер поделился первыми результатами совместной работы. Так, компании #СделановУдмуртии получат места на полках автозаправок.

Вторник — день серьёзный. Провели очередную встречу с руководством Татнефть-АЗС. Объём потенциальных инвестиций в Республику и новые рабочие места — предмет разрабатываемого Соглашения о сотрудничестве. Первые результаты совместной работы: компании #СделановУдмуртии получают места на полках автозаправок. Например, наш Центр прикладного искусства теперь так продвигает сувенирную продукцию. А вы бы хотели стать поставщиком #Татнефть? Если да — пишите в комментариях!
Публикация от Alexander Svinin (@asvinin) 10 Апр 2018 в 6:27 PDT

Ранее стало известно, что первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин решил завести блог, посвященный истории России.

БизнесУслуги УдмуртияТатарстан
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