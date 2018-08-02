В Татарстане легковушка врезалась в конную повозку
Столкновение легковушки с гужевой повозкой произошло накануне в 21.09 на 38-м километре дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат. 30-летний водитель ВАЗа четырнадцатой модели совершил наезд на повозку, в результате управлявший лошадью мужчина 1960 года рождения скончался на месте.
По предварительным данным УГИБДД МВД Татарстана, водитель легковушки нарушил правила, двигаясь с небезопасной скоростью.
Выжило ли животное, полицейские не сообщают.
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