Прибыль «Казаньоргсинтеза» выросла на 20%

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Казаньоргсинтез»

ПАО «Казаньоргсинтез» подвело итоги работы за 6 месяцев 2018 года. За этот период предприятие получило прибыль в 10 млрд рублей, что оказалось выше результата за аналогичный период прошлого года на 20%. Выручка предприятия по сравнению с прошлогодним показателем выросла более чем на 6% и по состоянию на 1 июля 2018 достигла 39,1 млрд рублей.

Активы «Казаньоргсинтеза» по итогам полугодия составили 63,7 млрд рублей, а стоимость основных средств — 35,8 млрд рублей.

Повысить показатели прибыли и выручки «Казаньоргсинтезу» удалось, в первую очередь, за счет роста объемов выпуска продукции. Предприятие на протяжении последних лет стабильно увеличивает объемы производства. Напомним, в прошлом году «Казаньоргсинтез» добился рекордных цифр по выпуску полиэтилена за всю историю своей деятельности. На экономической деятельности предприятия положительно сказались и условия на рынке полиэтиленов: стабилизация и рост цен на продукцию, изменения курса валют.

В то же время в первой половине 2018 года на финансовые показатели «Казаньоргсинтеза» серьезно повлиял рост цен на сырье, что повлекло за собой повышение себестоимости продаж. Однако предприятию удалось частично компенсировать подорожание ресурсов, снизив затраты на управленческие и коммерческие расходы. Кроме того, в отличие от 2017 года, за первые шесть месяцев 2018-го «Казаньоргсинтез» не нес расходы по уплате процентов, так как досрочно рассчитался по всем задолженностям перед банками годом ранее.