На благоустройство пяти парков в Казани выделили 562 миллиона рублей

В Казани на благоустройство пяти парков направят 562 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Победитель должен будет провести работы в парке у ЖК «Комсомолец» и улицы Комарова, в фестивальном бульваре, сквере «Ак чэчэклэр» по улице Абсалямова, парке «Крылья Советов» и в зеленой зоне жилого квартала между Горкинско-Ометьевским лесопарком и улицами Юлиуса Фучика, Ломжинской, Минской и Проспектом Победы.

Все работы необходимо завершить до 1 июля 2019 года.



Ранее в Горкинско-Ометьевском лесу стартовал третий этап благоустройства. В нем расширят существующую сеть тропинок и дорожек для доступа ко всем арт-объектам, а также обустроят площадку для выгула собак. Работы должны завершиться 1 августа.