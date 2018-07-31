Сергей Миронов обсудил с ульяновским губернатором пенсионную реформу

С рабочим визитом в понедельник, 30 июля, в Ульяновске побывал председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

В рамках программы глава справедливороссов посетил 31-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, где служил в молодости. Также он побывал на УАЗе. Там Миронов пообщался с работниками завода, рассказали в региональном правительстве.

С губернатором Сергеем Морозовым лидер партии обсудил социально-экономическую ситуацию в области, предстоящие выборы в областное Заксобрание и закон о повышении пенсионного возраста.

«Обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе, поговорили о текущем законодательстве, в том числе о законе о повышении пенсионного возраста. Позиция моя главе региона известна, я уже много раз озвучивал ее публично», — отметил депутат Госдумы.

Добавим, последний раз в Ульяновске Миронов был около 10 лет назад.

Напомним, ранее Сергей Миронов анонсировал создание новой партии.



