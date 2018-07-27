Сергей Миронов анонсировал создание новой партии

Лидер «Справедливой России» рассказал о создании новой партии.

«Думаю, что осенью все вы увидите первые результаты работы по созданию мощной укрупненной партии»,— сказал он.

По словам первого заместителя главы фракции Михаила Емельянова, объединить в одной крупной партии все левые силы является давней идеей.

«В идеале желательно, чтобы в новую левую организацию вошли и КПРФ, и ЛДПР. Но пока переговоры идут только с малыми партиями», — подчеркнул политик.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в руководстве «Справедливой России», идея о создании новой партии находится «в зачаточном состоянии» и переговоры ведутся только с Партией пенсионеров за социальную справедливость и с партией «Родина».