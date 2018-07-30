Уфимский ХБК может быть признан банкротом
ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» (УХБК) сообщило о признаках банкротства. Компания не может удовлетворить требования кредиторов.
Согласно сообщению компании, признаки несостоятельности проявились 27 июля.
Ранее ЗАО «Икс 5 недвижимость» (входит в X5 Retail Group) сообщало о намерении потребовать банкротства УХБК.
Напомним, что в апреле комбинат, специализирующийся на сдаче в аренду коммерческих площадей, объявлял тендер на монтаж нового фасада ТРК «Иремель». Компания была готова потратить на работы 60 млн рублей.Бизнес Башкортостан
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